Neues E-Auto von Fisker: Drehender Screen und günstiger Preis

Der Fisker Ocean wird in Graz produziert und soll Ende kommenden Jahres auf den Markt kommen.

Für Aufsehen beim Fisker Ocean sorgt das Cockpit , das mit einem beweglichen Mittelkonsolenbildschirm ausgestattet ist. Während der Fahrt befindet sich der 17,1 Zoll große Touchscreen im Hochformat. Wird das Auto abgestellt, dreht sich das Display und wechselt in das Querformat .

Auf der Los Angeles Auto Show hat der US-Elektroautobauer Fisker die Serienversion seines neuen E-SUV vorgestellt. Der Fisker Ocean wird ab Ende kommenden Jahres in 3 verschiedenen Varianten - Sport, Ultra und Extreme - zu haben sein.

Das Display im Querformat bezeichnet Fisker als " Hollywood Mode ", was dessen Verwendung bereits nahelegt. Der Screen kann nämlich im geparkten Zustand zum Streamen von Filmen und Serien sowie für Videospiele genutzt werden.

Die Modelle Ultra und Extreme werden von 2 Elektromotoren angetrieben, die gemeinsam auf eine Leistung von zusammengerechnet 400 kW (rund 540 PS) beim Ultra beziehungsweise 405 kW (rund 550 PS) beim Extreme kommen. Die Reichweite des Ultra-Modell gibt Fisker mit 547 Kilometer an, jene des Extreme-Modells mit 563 Kilometer .

Das Standardmodell Sport ist mit Frontantrieb und einem 200-kW-Elektromotor (272 PS) ausgestattet. Die Reichweite gibt Fisker mit 400 Kilometer an, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h mit 6,9 Sekunden. In den USA wird dieses Modell ab einem Preis von 37.499 Dollar zu haben sein.

Der Preis des Ultra startet in den USA bei 49.999 Dollar, der Preis des Extreme beginnt bei 68.999 Dollar. Leasing-Modelle starten ab einem monatlichen Preis von 379 Dollar.

Die Produktion des Fisker Ocean soll voraussichtlich am 17. November 2022 im Magna-Werk in Graz starten. Kurz darauf soll der E-SUV in den Handel kommen.