Fisker liefert ersten Ocean Elektro-SUV aus

Vorgestellt wurde der Fisker Ocean bereits 2021. Nun wurde der erste Wagen ausgeliefert. Er wurde von Unternehmenschef Henry Fisker einem Kunden in Kopenhagen übergeben, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte. Der Wagen verfügt in der ausgelieferten Version One nach Angaben des Herstellers über eine Reichweite von bis zu 707 Kilometer und kostet rund 67.000 Euro. In der Version Sport ist er mit einer Reichweite von 440 Kilometer ab 38.800 Euro zu haben. Hergestellt wird der Fisker Ocean in der Magna-Fabrik in Graz.