Der Elektroautobauer Fisker hat einen neuen Sportwagen angekündigt. Dieser soll alle anderen Elektroauto-Serienfahrzeuge in Sachen Reichweite in den Schatten stellen.

Fisker Ocean ab Ende des Jahres

Der US-Elektroautobauer Fisker hat bislang noch kein einziges Modell auf den Markt gebracht. Neben dem Sportwagen Ronin hat Fisker zuvor 2 weitere Fahrzeuge angekündigt. Der Pear, ein Kleinwagen im Crossover-Stil, soll ab 2024 verkauft werden. Das erste Serienmodell ist das elektrische SUV Ocean, das ab Jahresende produziert werden soll.

Der Fisker Ocean soll ab 37.499 Dollar in den USA zu haben sein und kann bereits vorbestellt werden. Die Produktion des Ocean soll voraussichtlich am 17. November 2022 im Magna-Werk in Graz starten. Kurz darauf soll das E-SUV in den Handel kommen.