Erstes Video des Fisker Elektro-SUV veröffentlicht

Eigentlich hatte Fisker seinen Elektro-SUV Ocean beim Genfer Auto-Salon erstmals zeigen wollen. Nachdem dieser aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs aber abgesagt wurde, veröffentlichte der Autobauer ein Video mit dem Titel "The Chase is on" (engl. Die Jagd beginnt), das den SUV erstmals bei einer Testfahrt in freier Wildbahn zeigt.