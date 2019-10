Elon Musk: "Model Y wird erfolgreicher als S, X und 3 zusammen"

Während die Tesla-Fangemeinde noch auf das bereits vorgestellte Model Y wartet und sich in der Zwischenzeit mit aufgetauchten Videos des Model Y in freier Wildbahn die Zeit vertreibt, hat Elon Musk einmal mehr den Mund vollgenommen. So sagte er im Rahmen des Analystengesprächs nach Bekanntgabe der Quartalszahlen, dass das neue Modell ein unglaubliches Produkt sei und ausgezeichnet ankommen werde.

Model Y soll restliche Teslas schlagen

Zudem sei es sehr wahrscheinlich, dass das Model Y sich besser verkaufen werde als das Model S, X und 3 zusammengerechnet. Musk beeilte sich zu betonen, dass das nur seine persönliche Meinung sei. Wohl auch aufgrund der sich zuspitzenden Konkurrenzsituation versucht Tesla, das Model Y schon früher auf den Markt zu bringen. Man habe die Produktion von Herbst 2020 auf Sommer 2020 vorgezogen. Tesla rechnet damit, 1000 Stück pro Woche produzieren zu können.