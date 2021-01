Elon Musk nach Aktiencrash nicht mehr reichster Mann der Welt

Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Amazon-Gründer Jeff Bezos ist Elon Musk nach Berechnungen von Forbes nun wieder auf den zweiten Platz zurückgefallen. Grund ist ein Einbruch der Tesla-Aktie, die nach einer starken Vorwoche am Montag mehr als acht Prozent an der Börse verlor. Dieser Mini-Crash kostete - auf die Aktienanteile von Elon Musk umgerechnet - 13,5 Milliarden Dollar.

Bezos vs Musk

Damit ist der Tesla-Gründer "nur" mehr 176,2 Milliarden Dollar wert - während Bezos auf über 182 Milliarden Dollar kommt. Die Zuschreibung als reichster Mann der Welt hatte er erst am Donnerstag erhalten, nachdem er in der Bloomberg-Liste der reichsten Menschen der Welt erstmals auf Platz 1 gelandet war. In anderen Rankings, die Vermögen anders kalkulieren, lag Bezos damals weiterhin vor ihm.