Elon Musk laut Berichten reichster Mann der Welt

Tesla auf Erfolgskurs

Die Amazon-Aktie fiel am Mittwoch um 4 Prozent, nachdem sich eine Übernahme der Demokraten im US-Senat abzeichnete. Sie könnten den Einfluss großer Technologiefirmen einschränken. Aufgrund der erhöhten Anfrage bei Lieferungen stieg der Wert der Aktien-Anteile von Bezos aber um 75,5 Milliarden Dollar.

Die Tesla-Aktie explodierte 2020 förmlich. Sie wuchs um 743 Prozent und auch 2021 ist kein Einbrechen in Sicht. In der ersten Woche stiegen sie weiter an. Musk könnte heuer eine Option erhalten, weitere 16,9 Millionen Tesla-Aktien-Anteile zu kaufen. Das ist Teil seiner Prämie. Bezos erhält so eine Option nicht. Er hält 53,2 Millionen Firmenanteile an Amazon. Damit könnte sich Musk den ersten Platz auf sämtlichen Listen sichern.