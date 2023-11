Werbekunden flüchten vor Elon Musk: X könnte 75 Millionen verlieren

Elon Musks Online-Netzwerk X (vormals Twitter) könnte bis Jahresende rund 75 Millionen US-Dollar an Werbeumsatz verlieren, nachdem zahlreiche Unternehmen ihre Kampagnen auf X beendet oder zumindest ausgesetzt haben. Das berichtet die New York Times am Freitag.

Auslöser war Musk selbst, der einem antisemitischen Posting öffentlich zugestimmt und es geteilt hat. Daraufhin stoppten Unternehmen wie IBM, Disney und Warner Bros Werbeeinschaltungen auf X.

Laut internen Dokumenten, in die die New York Times Einblick hatte, dürfte das aber nur die Spitze des Eisbergs sein. Mehr als 200 namhafte Firmen, wie etwa Airbnb, Amazon, Coca-Cola und Microsoft hätten demnach ihre Schaltungen schon eingestellt, oder würde dies zumindest in Erwägung ziehen. Es soll um 200 verkaufte Werbeblöcke gehen.

➤ Mehr lesen: Ein Jahr nach der Übernahme: Wie Elon Musk Twitter demoliert hat

Weihnachtsgeschäft

Für Twitter ist der Stopp zu dieser Jahreszeit besonders bitte. So wird im letzten Quartal des Kalenderjahres traditionell viel Geld für Werbung ausgegeben, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln.

X wollte die von der New York Times kolportierte Zahl nicht bestätigen. Zuletzt sprach das Unternehmen laut Reuters lediglich von Einbußen in Höhe von 11 Millionen Dollar.