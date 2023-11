Ein Jahr nach der Übernahme: Wie Elon Musk Twitter demoliert hat

Eine Namensänderung, tausende Entlassungen, eine neue CEO und viele neue Features später steht Twitter, das mittlerweile in X umbenannt wurde, schlechter da als zuvor. Der Niedergang einer Plattform in 5 Punkten .

„The bird is freed“, der Vogel ist befreit. Mit diesen Worten endete am 28. Oktober 2022 ein monatelanger Kampf um die Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter . Sie stammen von Tesla-Geschäftsführer Elon Musk , der Milliardär kaufte die Plattform damals um 44 Milliarden US-Dollar .

Um das Unternehmen vor einem Absturz zu retten, spart der neue CEO also an allen Ecken und Enden. Quer durch die Bank werden kostenlose Mittagessen gestrichen, Designer-Möbel verscherbelt, Teams verkleinert oder ganz aufgelöst. Während Twitter im Oktober 2022 7.500 Angestellte verzeichnet, schrumpft die Belegschaft innerhalb weniger Monate auf 1.500 (Stand April) – mit schwerwiegenden Folgen.

Das ruft auch die EU-Kommission auf den Plan. In einer Untersuchung stellte die Institution fest: Keine große Onlineplattform verbreitet aktuell mehr Desinformation. Das könnte rechtliche Konsequenzen haben. Denn für die Verletzung des europäischen Digitalgesetzes DSA drohen hohe Geldstrafen . Musks Antwort folgt prompt. Der Milliardär will nicht zahlen und droht mit einem Rückzug von X aus der EU.

4. Neuer Name und neue Features sollen’s richten

Musk zieht Konsequenzen. Im Frühjahr setzt er sich selbst als CEO ab und ein neues Gesicht, die Werbeexpertin Linda Yaccarino, ein. Zusätzlich versucht er die Einnahmelücke aus anderen Quellen zu schließen. Viel Hoffnung setzt er in sein Bezahl-Modell „Twitter Blue“. Doch das will nicht zu richtig zünden. Nutzer*innen, die anfänglich ein Abo abgeschlossen hatten, wenden sich ab. Andere sind von dem Angebot genervt. Entweder weil ihr Feed nun Premium-Konten bevorzugt. Oder weil das blaue Hakerl, das einst als Gütesiegel für verifizierte Konten galt, jetzt einfach käuflich ist.

Im Sommer greift Musk also erneut in die Trickkiste: Ein neuer Name soll die Probleme lösen. Twitter wird in „X“ umbenannt. Ein Schritt, den viele Expert*innen kritisch sehen. So bezeichnet die Handelszeitung es etwa als „hirnlos“ einen „solchen Namensschatz auf den Markenfriedhof zu werfen“.

Mit dem neuen Namen führt Musk auch viele neue Funktionen ein. So spielen Videos heute auf der Plattform eine größere Rolle. Musk treibt offenbar die Vision einer „Allrounder-App“ voran, die vom Microblogging wegführt und auch Sprach- und Video-Anrufe in einer Anwendung vereint.

5. X hält sich (noch) über Wasser

Den Nutzer*innen scheinen die Ansätze von Musk jedenfalls weniger zu gefallen. Wie die Werbekund*innen laufen auch sie Twitter davon. Laut der Analysefirma Apptopia sind die Nutzerzahlen der mobilen X-App seit der Übernahme um rund 13 Prozent zurückgegangen. Ein ähnliches Bild zeichnet eine Analyse von Similarweb.

Ist X also auf dem Weg in die Irrelevanz? Im Moment ist die Plattform keineswegs tot, wie viele Musk-Kritiker*innen prophezeiten. Das liegt wohl in erster Linie daran, dass es bislang keine echte Konkurrenz zu X gibt. Nach anfänglicher Euphorie tummelt sich auf X-Alternativen wie Mastodon, Threads, oder BlueSky aktuell ein vergleichsweise kleines Publikum, wobei hierzulande gerade letzteres zuletzt immer relevanter geworden ist.

X verliert jedenfalls an Relevanz. Das Unternehmen wird heute mit 19 Milliarden Dollar bewertet. 25 Milliarden Dollar weniger als Twitter bei der Übernahme wert war. Den Milliardär dürfte das aber gar nicht so sehr jucken. Er gilt nach wie vor als reichster Mensch der Welt.