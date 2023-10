Bluesky: Was taugt das neue Twitter?

Kaum eine Persönlichkeit ruft derzeit so starke Reaktionen im Netz hervor, wie der X-Chef Elon Musk . Die Übernahme des einst als Twitter bekannten sozialen Netzwerks sorgt schon länger für einen Nutzer*innen-Exodus.

Was ist Bluesky?

Bereits 2019 rief Twitter-Gründer und damaliger Chef Jack Dorsey mit einer 5-köpfigen Gruppe das Projekt Bluesky ins Leben. Ursprünglich sollte es ein Teil von Twitter werden, 2021 wurde es eine eigenständige Alternative. Jay Grabner ist CEO, Dorsey sitzt im Verwaltungsrat.

Wer kann Bluesky nutzen?

Da das Netzwerk noch nicht offiziell gestartet wurde, sondern noch in der Beta-Phase ist, braucht man eine Einladung. Die wird in Form von Codes direkt von Bluesky an bereits angemeldete Nutzer*innen vergeben. Die können dann wiederum neue Nutzer*innen anwerben.

Im Netz werden die Codes auch verkauft. Insbesondere bei Twitter (X) gibt es unter dem Suchbegriff „bluesky invite code“ einen regen Handel mit Codes.

Wie funktioniert Bluesky?

Bluesky ist im Web, für iOS und Android verfügbar. Optisch ist es fast ident mit dem ursprünglichen Twitter (bevor es X wurde). Nutzernamen beginnen mit einem „@“ und für Postings hat man 300 Zeichen zur Verfügung. Es können Links und Bilder hinzugefügt werden, Videos und Hashtags noch nicht. Man kann anderen Nutzer*innen folgen und deren Inhalte liken, teilen und kommentieren. Direktnachrichten kann man ihnen aber nicht schicken.