So könnt ihr Twitter Blue umgehen

Der blaue Haken lässt auf Twitter die Wogen hochgehen. Unter dem Hashtag #BlockTheBlue rufen Nutzer*innen der Plattform dazu auf, Konten mit blauem Haken zu blockieren . Der Grund für die Protestaktion: Seit einigen Wochen ist der Haken nicht länger nur ein Verifikationssymbol für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, oder von Konten, die eine große Followerzahl verzeichnen. Stattdessen kann der blauen Haken – unabhängig von Kontogröße und Prominenz – nun einfach gekauft werden . Im Rahmen eines Premium-Abonnements kostet ein Twitter-Blue-Abo für Smartphones in Österreich 11 Euro pro Monat.

Der Unmut über die Veränderung ist groß. Zum einen, weil viele große Accounts nun ihre „rechtmäßige“ Verifikation verloren haben. Zum anderen, da zahlende Nutzer*innen fortan von der Plattform bevorzugt werden. Tweets von Blue-Konten werden auf der „Für-dich“-Seite priorisiert, das gleiche gilt für deren Kommentare. Wer von der Flut an Twitter-Blue-Posts genervt ist, der muss entsprechende Konten aber nicht gleich blockieren. Es gibt ein paar Alternativen.

Kommentare verstecken, „Gehirnzellen retten“

Die quelloffene Browser-Erweiterung „BlueLiteBlocker“ zum Beispiel. Sie macht Kommentare von zahlenden Nutzer*innen unkenntlich. Anstellte des Posts erscheint nach der Installation die süffisante Meldung „This Twitter Blue tweet has be hidden to save your brain cells“. Nutzer*innen steht es außerdem frei, selbst zu entscheiden, ob sie eine Wortmeldung eines zahlenden Kontos sehen wollen oder nicht. Mit einem Klick auf „View“ öffnet sich der besagte Kommentar und kann gelesen werden.