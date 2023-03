Hälfte der Twitter-Blue-Abonnenten hat kaum Follower

Der Anteil der "Blue"-Abonnent*innen auf Twitter ist verschwindend gering. Musk will das allerdings ändern.

Elon Musk will ab dem 1. April nur noch bei jenen Twitter-Nutzer*innen blaue Häkchen anzeigen lassen, die auch dafür bezahlen. Damit will er Geld in die Twitter-Kassen spülen. Die Aktion könnte allerdings nach hinten losgehen.

Nicht verifizierte Konten mit weniger Reichweite

Der neue Twitter-CEO meint es allerdings ernst. Nicht nur verlieren bereits verifizierte Accounts ihre Häkchen, ab dem 15. April sollen Accounts ohne Twitter Blue vom Algorithmus nicht mehr als Vorschläge ausgespielt werden. Außerdem braucht man ebenso ein Abo, wenn man an Twitter-Umfragen teilnehmen will. Musk argumentiert, dass man nur so den "Schwärmen fortschrittlicher KI-Bots" entgegenwirken kann.