Europäischer Gerichtshof gibt Airbnb recht

Airbnb im Dauerstreit mit Tourismusbranche

Airbnb betreibt sein Europageschäft von Irland aus. Wegen der Dienstleistungsfreiheit kann die Firma ihre App prinzipiell in allen EU-Ländern anbieten.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren mit Hoteliers und Behörden in Städten von New York bis Amsterdam, Berlin und Paris herumgeschlagen. Airbnb bietet ähnlich wie Rivale Wimdu Privatwohnungen für Reisende an und macht damit Hotels große Konkurrenz. Kritiker werfen dem US-Konzern vor, in Touristenhochburgen wie Barcelona oder Berlin für die stark steigenden Mietpreise mitverantwortlich zu sein.

Airbnb in Österreich

Erst vor einigen Tagen hat das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien einer Wohnungsbesitzerin die kurzzeitigen Vermietungen von Wohnungen via Airbnb untersagt. Airbnb begrüßte "faire Regeln", solange sie "verhältnismäßig und bürgerfreundlich" sind, hieß es diesbezüglich von dem Unternehmen.