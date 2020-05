Smarter Zähler wird bei Opt Out "unintelligent" gemacht

Eine dieser Unklarheiten betrifft die Opt-Out-Möglichkeit für Kunden, also die Möglichkeit, Smart Meter abzulehnen. Wenn 30 Prozent der Kunden oder mehr von der Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch machten, sehe die Welt anders aus, so der EVN-Chef. Denn hier spießt sich die per Gesetz geschaffene Opt-Out-Möglichkeit für Kunden mit der per Gesetz festgelegten Verordnung, dass in Österreich 95 Prozent der Haushalte mit den intelligenten Messgeräten ausgestattet werden müssen.

Die Opt-Out-Möglichkeit wird zudem von Energieanbieter zu Energieanbieter unterschiedlich umgesetzt. Musterformulare (PDF) zur Ablehnung hat beispielsweise die Mietervereinigung zur Verfügung gestellt. Bei den meisten Anbietern gilt folgende Regelung: Kunden, die Smart Meter ablehnen, bekommen trotzdem die neuen, digitalen Zähler installiert. Nur die "smarten Funktionen" werden software-seitig abgedreht. Der Zähler kann dann trotzdem aus der Ferne abgelesen und gesteuert werden.