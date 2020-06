“Firmen müssen akzeptieren, dass Netzwerke knackbar sind”

“Firmen müssen akzeptieren, dass Netzwerke immer geknackt werden können. Trotzdem können die Unternehmen etwas tun. In jedem Fall sollte der Schutz vor Standardangriffen ein Ziel sein”, so Hackner. Gegen Angreifer mit enormen Mitteln, etwa staatliche Dienste, wäre ein Schutz leider meist zu aufwendig. “Sich vor einem Einbruch der NSA zu schützen ist für viele Firmen leider zu kostenintensiv und würde die eigentliche Geschäftstätigkeit sehr einschränken. Jedoch kann durch Monitoring des Datenverkehrs und und gute Vorbereitung ein Datenverlust auch bei Durchbrechen der Schutzwälle erschwert werden”, so der Experte.

Die Angst vor Datendiebstahl hat bei Unternehmen im Zuge der Snowden-Enthüllungen jedenfalls zugenommen. “Es gibt definitiv mehr Nachfrage nach unseren Dienstleistungen. Sicherheit wird wichtiger, auch das diesbezügliche Management bei Firmen gewinnt an Bedeutung. Bei großen Konzernen war das schon immer so, aber auch KMUs beginnen hier zu investieren”, so Hackner. Neben technischen Schutzmaßnahmen ist vor allem die Schulung der Mitarbeiter eine unumgängliche Sicherheitsmaßnahme. “Das muss über Jahre hinweg mit Kampagnen eingeführt werden. Ungeschulte Mitarbeiter sind wohl mit das größte Risiko für die IT-Infrastruktur eines Unternehmens”, sagt der Fachmann.



Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und der Fachhochschule Oberösterreich.

Beim Security Forum, das alljährlich im April am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich stattfindet, halten Experten aus dem In- und Ausland Vorträge zu aktuellen Themen der IKT-Sicherheit. Organisiert wird die Veranstaltung vom Hagenberger Kreis zur Förderung der digitalen Sicherheit, dem Studentenverein der FH OÖ-Studiengänge „Sichere Informationssysteme“.