Google-Österreich bekommt eine neue Chefin

"Sehr erfahrene Führungskraft"

Mosser will sich mit Google Austria noch stärker als Partner von Österreichs Wirtschaft, Medien und Gesellschaft etablieren. "Die digitale Transformation findet tagtäglich in allen Lebensbereichen statt. Ich freue mich daher sehr auf meine neue Aufgabe bei Google in Wien", wird Maimuna Mosser in der Aussendung zitiert.

"Mit Maimuna Mosser ist es uns gelungen, eine sehr erfahrene Führungskraft der österreichischen Wirtschaft zu Google zu holen", sagt Christine Antlanger-Winter, Regional Director Austria & Switzerland. Mosser werde bei Google Austria auch wichtige Themen wie Innovation, Start-ups und Upskilling für den Arbeitsmarkt weiter vorantreiben.