„Google weiß noch immer nicht, was eine Katze und was ein Hund ist"

Wie verändern Technologie und Digitalisierung unsere Arbeitsplätze bzw. das dort herrschende Arbeitsklima? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am futurezone Day. Die Angst vor der Automatisierung und dem damit einhergehenden Wegfall von Arbeitsplätzen sei groß. Auch die Befürchtung, dass Maschinen unser Leben weit über das eigene Arbeitsumfeld beherrschen könnten, beschäftige viele Menschen, war sich das Panel einig.

Mensch schlägt Maschine

„Der Mensch wird verschwinden, die Roboter kommen - so wird das nicht passieren“, sagt Hilda Tellioglu von der TU Wien. Zweifelsohne seien Computersysteme und Maschinen mittlerweile mächtig. Gleichzeitig seien sie aber niemals mit dem Menschen gleichgestellt. „Wir programmieren die Maschinen, sie sind also so intelligent, wie wir sie machen. Und so weit, wie viele glauben, sind wir ohnehin noch nicht. Google weiß ja immer noch nicht, was eine Katze und ein Hund ist“, sagt Tellioglu.