Google will eine Milliarde Dollar bei SpaceX investieren

Google arbeitet genauso wie Facebook daran, Milliarden Menschen in Entwicklungsländern ins Internet zu bringen. Dafür will Google unter anderem Antennen auf Ballons in der Stratosphäre einsetzen. Der Internet-Konzern verfolgte auch ein eigenes Satelliten-Projekt, nach dem Weggang des federführenden Managers werde nun aber eine Alternative gesucht, schrieb „The Information“.

SpaceX-Gründer Elon Musk, der auch hinter dem Elektroauto-Pionier Tesla steht, hatte erst vor wenigen Tagen die Pläne für das Netz aus mehreren tausend tieffliegenden Satelliten zur günstigen Internet-Versorgung öffentlich gemacht. Der Aufbau könnte rund zehn Milliarden Dollar kosten. SpaceX entwickelte bisher Raketen. Google kaufte im vergangenen Jahr bereits die Firma Skybox, deren Satelliten Video-Aufnahmen von der Erdoberfläche machen sollen.