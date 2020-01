Hot-Chef: "Durch uns sind Mobilfunkpreise wieder gesunken"

Der virtuelle Mobilfunker HoT ist seit fünf Jahren am heimischen Markt vertreten, seit 2017 ist er auch in Slowenien aktiv. Über eine Million Kunden wurden seither gewonnen. Der Markteintritt habe deutliche Auswirkungen auf den Mobilfunkmarkt gehabt, ist Michael Krammer überzeugt. Der CEO des HoT-Betreibers Ventocom hat am Donnerstag Resümee über die vergangenen Jahre gezogen.

Kundengewinn trotz Stagnation

"Die Anzahl der SIM-Karten für Smartphones und mobiles Breitband stagniert seit Jahren. Dennoch gewinnen wir Kunden dazu", meint Krammer. Mit einem Plus von 85.000 Kunden im Jahr 2019 sei man unter den heimischen Mobilfunkanbietern (nicht nur den virtuellen, also MVNO) die klare Nummer eins. Gelungen sei dies durch ein innovatives Geschäftsmodell und einen klaren Kundenfokus. "Bei meinem alten Mobilfunktarif sind die Leistungen über Jahre gleich geblieben, während der Preis wegen der Indexanpassung stieg. Wir haben da ein anderes Verständnis: Der Preis bleibt gleich, die Leistung wird ständig verbessert."

Im Jänner 2015 ist Ventocom gemeinsam mit seinem HoT-Vertriebspartner Hofer angetreten, um einem steigenden Preisniveau für Mobilfunk in Österreich entgegenzutreten. Treiber der damaligen Entwicklung sei laut Krammer der Zusammenschluss von Drei und Orange gewesen. Die Marktkonsolidierung auf nunmehr drei große Player habe sich deutlich auf Endkunden ausgewirkt. Seit HoT und andere virtuelle Mobilfunker am Markt vertreten sind, sei das Preisniveau stetig gesunken. Heute sei es auf einem so niedrigen Wert wie seit 2011 nicht mehr.Ventocom, das neben HoT auch die Mobilfunkmarken Liwest Mobil und Rapid Mobil, sowie weitere Subunternehmen (u.a. für Softwareentwicklung) betreibt, hat seinen Umsatz zuletzt (2019) auf über 70 Millionen Euro gesteigert. 75 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, das von Krammer und vier anderen "Mobilfunk-Veteranen" 2013 gegründet wurde. Welchen Gewinn Ventocom im Vorjahr machte, das verrät Krammer nicht, nur soviel: "man kann gut davon leben, wenn man sparsam ist".