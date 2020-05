Huawei-Chef: "Wollen nicht zwischen USA und China stehen"

Der chinesische Smartphone- und Netzwerkkomponenten-Hersteller Huawei hat nach eigenen Angaben den US-Markt aufgegeben. Das verkündete Huawei-Chef Ren Zhengfei (69) in einem seiner raren Interviews gegenüber französischen Journalisten. Demnach wolle er nach den Spionagevorwürfen gegenüber Huawei, die von Politikern und Regierungsmitgliedern erhoben wurden, keine Mühen mehr in die USA stecken. Eine ähnliche Ankündigung von Huawei gab es bereits im April. Sollte Huawei bei seinen Geschäften die Beziehung von USA und China beeinträchtigen, sei es ihm das nicht wert, so Ren. Demnach habe man sich dazu entschieden, den US-Markt zu verlassen anstatt dazwischen zu stehen.