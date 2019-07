Kein Telefon-Support im Online-Handel: "Klare Verschlechterung für Kunden"

"Das Urteil ist nicht verbraucherfreundlich und eine klare Verschlechterung für Konsumenten." Mit diesen Worten kommentiert Gabriele Zgubic, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer, die aktuelle EuGH-Entscheidung, wonach Händler nicht zwingend eine Telefon-Hotline anbieten müssen. Die Entscheidung sei bedauerlich, da ein Telefonat im Normalfall die unkomplizierteste Form bleibe, um mit einer Firma in Kontakt zu treten.

Telefon nicht zwingend besser

"Natürlich heißt das per se noch nichts, wenn Kunden bei einer Nummer anrufen können und dann in irgendeinem Call Center landen, wo ihnen erst recht wieder nicht geholfen wird. Die Erfahrung auch aus unseren Beratungsgesprächen zeigt aber, dass gerade bei komplexeren Fragestellungen und Problemen ein Telefonat viele Vorteile bietet", erläutert Zgubic auf futurezone-Nachfrage. In einem Gespräch könnten Nachfragen gestellt werden, der Kunde wisse im Normalfall sofort, woran er sei und auch komplexe Sachverhalte könnten leichter diskutiert werden.

Im Wesentlichen habe das EuGH-Urteil aber ohnehin nur die bestehende europäische Verbraucherrechte-Richtlinie bestätigt, die in Österreich im sogenannten Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz sehr ähnlich wie in Deutschland umgesetzt worden sei. Abgesehen von der nicht mehr zwingenden Notwendigkeit, einen bestimmten Kommunikationskanal anbieten zu müssen, habe der EuGH zumindest erneut klar gemacht, dass Kunden schnell und problemlos mit Unternehmen in Kontakt treten können müssen. "Aus Sicht der AK sollte es Konsumenten aber freistehen, welche Kommunikationsform sie wählen", erklärt Zgubic.

VKI begrüßt Rechtssicherheit

Wenig überrascht vom Urteil zeigt man sich beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). "Dass der EuGH hier anders entscheidet, war angesichts der bestehenden Richtlinie nicht zu erwarten. Das wäre besonders kundenfreundlich gewesen", sagt VKI-Rechtsexpertin Petra Leupold. Sie warnt davor, das Urteil als Schlappe für Konsumenten zu interpretieren. "Jetzt herrscht zumindest Rechtssicherheit. Firmen müssen gewährleisten, dass man mit ihnen einfach, direkt und effizient kommunizieren können muss", sagt Leupold.