Kritik an Libra drückt den Bitcoin-Preis

Begründet wird die Talfahrt bei Händlern mit politischen Bedenken gegenüber der von Facebook geplanten Einführung der Digitalwährung Libra. Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei rund 9.460 Dollar (8.429 Euro), ein Minus von rund 27 Prozent in den letzten sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung beträgt noch knapp 170 Mrd. Dollar, nach 230 Mrd. Dollar vor Wochenfrist.



Mittwochfrüh rutschte der Kurs bis auf 9.234 Dollar ab. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte Juni. Den Grund für die jüngste Talfahrt verorten Marktbeobachter in der gestern Dienstag angesetzten Anhörung des obersten Libra-Verantwortlichen, David Marcus, vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Der Leiter des Projekts sah sich starken Bedenken seitens des Ausschusses hinsichtlich Datenschutz, Geldwäscherei und Terrorfinanzierung ausgesetzt.