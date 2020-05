Lenovo kauft Motorola von Google

Der chinesische Konzern Lenovo ist der weltweit größte Computerhersteller. Lenovo hatte erst vor wenigen Tagen verkündet, dem US-Konzern IBM für 2,3 Milliarden Dollar dessen ertragsschwaches Servergeschäft abzukaufen. Mit Motorola Mobility will das Unternehmen nun versuchen, auch in den US-Markt vorzudringen. Wie das Unternehmen bekanntgab, soll die Marke Motorola in den USA verwendet werden, für den chinesischen Markt will Lenovo hauptsächlich mit dem eigenen Markennamen punkten.