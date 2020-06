Lenovo: “Wir produzieren keinen Billig-Schrott”

Dass Motorola im globalen Smartphone-Markt trotz Achtungserfolgen aus der Google-Ära derzeit nur eine Nebenrolle spielt, ist für Lenovo kein Problem. “Wir wollen den Kunden das geben, was sie haben wollen und wir werden mit verschiedenen Systemen und neuen Produkten mit Coolness-Faktor versuchen, zur Konkurrenz aufzuschließen”, so Engel. Einsteigermodelle will Lenovo ebenfalls weiter vertreiben. “In Afrika, Indonesien und Serbien sind wir beispielsweise kürzlich eingestiegen. Hier sind günstige Modelle gefragt. In China haben wir eine starke Basis, was Kunden und Vertriebsstruktur angeht, aber auch die Zahl der verkauften Luxus-Smartphones darf hier nicht unterschätzt werden. Ein kleiner Anteil an diesem Riesenmarkt ist viel Wert”, erklärt Engel.

Durch die bereits vorhandene Kundenbasis im Smartphone-Bereich, eigene Produktionskapazitäten, neue Design-Konzepte und schlagkräftiges Marketing will Lenovo vermeiden, im harten Wettbewerb aufgerieben zu werden. “Dass die Konkurrenz stark ist, wissen wir”, so der DACH-Verantwortliche. Das gilt mittlerweile auch für das Kerngeschäft von Lenovo, die PC-Herstellung. Mobile Geräte, längere Nutzungsdauer und ausbleibende revolutionäre Neuerungen haben die Absatzzahlen in diesem Bereich in den vergagnenen Jahren schrumpfen lassen. Lenovo sieht trotzdem noch Potenzial. “Der PC-Markt ist immer noch sehr groß und damit attraktiv. Es gibt Rückgänge, die durch Tablet-Computer aber aufgewogen werden”, so Engel.