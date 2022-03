Lockdown: Foxconn-Fabrik stellt iPhone-Produktion ein

Der Corona-bedingte Lockdown in der chinesischen Metropole Shenzhen sorgt auch für einen Produktions-Stopp bei Foxconn. Das Unternehmen ist Zulieferer für viele große Tech-Firmen, darunter Apple und Samsung. Bis auf Weiters wird die Produktion in den Werken Longhua und Guanlan gestoppt.

Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Montag in Taipeh mitteilte, werden die Produktionslinien in anderen Werken angepasst, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung zu verringern. Wie lange die Produktion ausgesetzt wird, hänge von den Anordnungen der Behörden ab.

Die Regierung der 17-Millionen-Metropole hatte am Vortag einen zunächst einwöchigen Lockdown verhängt, währenddessen auch alle Bewohner*innen getestet werden sollen. Der Betrieb aller Busse und U-Bahnen wurde eingestellt. Im Zuge der bisher größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr 2 Jahren wurden in Shenzhen am Sonntag weitere 75 Fälle gezählt, wie die Gesundheitskommission am Montag in Peking mitteilte.