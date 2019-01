Musk kündigt Baustart von Tesla-Gigafactory in Shanghai an

In Shanghai hat Tesla bereits ein Zentrum für Technik und Entwicklung. Das Unternehmen nennt seine geplanten Werke " Gigafabriken", weil dort sowohl die Autos als auch die für den Elektroantrieb benötigten Batterien hergestellt werden sollen. In den USA baut Tesla seine Autos im Bundesstaat Kalifornien zusammen, die Batterien produziert das Unternehmen im Bundesstaat Nevada.

Holprige Produktion

Die Kosten für die neue Fabrik in Shanghai belaufen sich laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg auf rund 5 Mrd. Dollar (4,4 Mrd. Euro). Tesla hat versichert, der Konzern werde alleiniger Besitzer des Werks sein. Bisher durften ausländische Autohersteller in China nur einen Anteil von höchstens 50 Prozent an Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern halten. Die Regierung hatte vergangenes Jahr aber angekündigt, diesen Zwang schrittweise aufzuheben. Hersteller von Elektrowagen wurden schon 2018 von der Auflage befreit. Bis 2020 soll der Zwang für Nutzfahrzeughersteller fallen, bis 2022 für Hersteller konventioneller Pkw.