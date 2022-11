Musk will Hälfte der Twitter-Belegschaft feuern

Der Tesla-CEO arbeitet weiter am Twitter-Umbau und will strikte Sparmaßnahmen durchsetzen. Das könnte 3.800 Jobs kosten.

Seit der Twitter-Übernahme durch Milliardär Elon Musk fürchten die dortigen Mitarbeiter*innen um ihre Jobs. Wie nun ein Report zeigen soll, will der neue Twitter-Besitzer zwischen 3.700 und 3.800 Arbeitsplätze abbauen. Das wäre in etwa die Hälfte der Belegschaft.

Ende der Homeoffice-Regelung bei Twitter

Die Mitarbeiter*innen sollen laut Bloomberg schon am morgigen Freitag informiert werden, Betroffene erhalten ein Zweimonatsgehalt als Abfindung. Außerdem plane Musk, die großzügige Homeoffice-Regelung bei Twitter zu beenden. Das Unternehmen erlaubte seinen Mitarbeiter*innen bisher, unbegrenzt von Zuhause aus zu arbeiten.

In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen zum Twitterumbau durch den Tesla-CEO. Neben den Einsparungsmaßnahmen wurden auch verschiedene Wege gesucht, um mehr Geld in die Kassen von Twitter zu spülen. So sollen etwa verifizierte Twitterkonten künftig Geld kosten.