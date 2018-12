Name war vergeben: Tesla hätte fast "Faraday" geheißen

Tesla.com kostete 11 Millionen Dollar

Noch schwieriger sollte es allerdings werden, an die gewünschte Domain zu gelangen. " Tesla.com zu kaufen, dauerte mehr als zehn Jahre, elf Millionen Dollar und einen erstaunliche Anstrengungen", schrieb Elon Musk nach dem CBS-Interview auf Twitter. Bis 2016 war der E-Autohersteller online unter der Domain teslamotors.com zu erreichen. Erst dann wurde die Domain in tesla.com geändert. Auch der eingetragene Firmenname wurde von " Tesla Motors, Inc." in " Tesla, Inc." geändert.