Naver: Wie Korea Google Widerstand leistet

Schon beim Betreten des Naver-Hauptquartiers in Seoul macht sich der Start-up-Charakter des Unternehmens und eine unübersehbare Ähnlichkeit zur Raumgestaltung bei Google bemerkbar: Im Eingangsbereich des Glas-Towers hängen riesige, bunte Maskottchen, nach links hin erstreckt sich ein Cafe, zur anderen Seite hin schließt eine große Bibliothek an - das Design der Möbel ist hip und man legt viel Wert auf Umweltfreundlichkeit - überall sind Pflanzen, die das Raumklima verbessern sollen. Ähnlich geht es dann in den weiteren Stockwerken weiter, es gibt viele offene Workspaces, Meetings werden auf bequemen Sofamöbeln abgehalten und auch für adäquate Freizeitgestaltung in den Pausen ist gesorgt.