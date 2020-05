Netflix und Co. machen Rechte für Filme und Serien teurer

Noch dominiert am Pay-TV-Markt, den Sky mit rund 3,5 Millionen Abonnenten in Deutschland beherrscht, die lineare Nutzung, das heißt, die Verbraucher nehmen von den Programmen zu 97 bis 98 Prozent Gebrauch, wenn sie Fernsehen zu sehen sind, schätzen die Experten. Aber dieses Verhalten ändert sich langsam, das eine geht nicht ohne das andere. Heyelmann beschreibt es so: „Es ist wie mit den Kindern und ihrem Adventskalender: Die einen futtern ihre Schokolade am selben Tag, die anderen wollen nur die Türchen öffnen.“