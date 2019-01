Netflix: "Wir konkurrieren mit Fortnite"

Der Online-Videodienst Netflix hat zum Jahresende dank Filmhits wie „ Bird Box“ weiter starkes Wachstum verzeichnet. Weltweit wurden in den drei Monaten bis Ende Dezember unterm Strich 8,8 Millionen neue Bezahl-Abos verbucht, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Los Gatos mitteilte. Im US-Heimatmarkt kamen 1,5 Millionen neue Kunden hinzu, international 7,3 Millionen. Insgesamt brachte es der Streaming-Riese zum Jahresende auf gut 139 Millionen bezahlte Mitgliedschaften.

Mehr Angst vor Fortnite als vor Disney

Netflix punktete im Schlussquartal mit Produktionen wie „ Bird Box“ mit Hollywood-Star Sandra Bullock. Laut Schätzungen des Unternehmens dürfte der seit 21. Dezember weltweit verfügbare Thriller in den ersten vier Wochen von mehr als 80 Millionen Nutzerkonten aus aufgerufen werden. Auch mit anderen Filmen wie „Roma“ oder „The Christmas Chronicles“ gelang dem vor allem für Serienhits wie „ House of Cards“ bekannten Streaming-Service Erfolge.

Netflix-CEO Reed Hastings versuchte auch wegen der Konkurrenz von Disney und HBO besorgte Anleger zu beruhigen: „Wir konkurrieren und verlieren mehr Kunden an Fortnite als an HBO.“ Bereits zehn Prozent der Zeit, die in den USA vor dem Fernseher verbracht wird, entfallen laut dem US-Konzern auf Netflix. Um sein Wachstum zu verdeutlichen, will Netflix künftig häufiger spezifische Zuschauerzahlen zu nennen. Neben Bird Box erwiesen sich auch die zuletzt veröffentlichten Serien You und Sex Education als Erfolg und sollen in ihren ersten vier Wochen mehr als 40 Millionen Haushalte erreichen. Netflix-Regionalproduktionen waren ebenfalls erfolgreich. Elite aus Spanien wurde in den ersten vier Wochen von 20 Millionen Haushalten gesehen, Bodyguard ( Großbritannien), The Protector ( Türkei) und Baby ( Italien) in mehr als zehn Millionen.