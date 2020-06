Neustart: Grazer Sms.at wird zu Up to Eleven

Den italienischen Konzern Buongiorno, eingestiegen 2007, hat man wieder rausgekauft, dafür soll neuer Wind hinein. Die Gebrüder Martin und Jürgen Pansy und Finanzinvestor Toto Wolff haben sms.at kaum wieder zurück, da wird die Grazer Firma auch schon umgetauft: Unter dem Namen Up to Eleven (eine Anspielung auf den Film "This Is Spinal Tap") sollen fortan neue Produkte entwickelt werden. Die 38 sms.at-Mitarbeiter am Standort Graz werden künftig also einiges zu tun bekommen.

Die vier bestehenden Geschäftsbereiche (Sms.at, Business SMS, mysms.at und Smart Wallet) wird man weiter betreuen, im Laufe 2012 soll ein fünfter ("etwas Kostenpflichtiges", so Martin Pansy) dazukommen.

Neubeginn im alten Graz

"Ende 2011 wollten mein Bruder Jürgen und ich ein komplett neues Start-up machen, aber wir wollten auch in Graz bleiben", sagt sms.at-Gründer und Neo-Up-to-Eleven-Chef Martin Pansy. Die Lösung: Man kaufte sich die eigene Firma um 5 Mio. Euro wieder ganz zurück und will mit ihr jetzt wieder "Gas geben" und globale Nischenmärkte bedienen.

Das erste Vehikel dazu soll der Messaging-Dienst mysms.at sein (bis dato etwa 300.000 Downloads,