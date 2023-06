So sieht das neue Logo von Opel aus

Die Autobranche ist mit der Transformation zur Elektromobilität derzeit im Wandel. Das spiegelt sich nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Außendarstellung wieder. Der deutsche Autobauer Opel hat nun ein neues Logo präsentiert, das den Schritt in Richtung E-Mobilität unterstreichen soll, wie es heißt.

Am auffälligsten ist, dass der Blitz nun durch einen kleinen „Spalt“ durchbrochen ist. Auch wird der Kreis herum dünner. Der Schriftzug bleibt weitestgehend unverändert.