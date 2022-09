Citroën hat ein neues Logo: So sieht es aus

Die 103 Jahre alte Automarke aus Frankreich erfindet sich neu - zumindest was ihr Logo anbelangt.

Die dreidimensionale Darstellung des Doppelwinkels, die in den 2000er Jahren eingeführt wurde, wird nun durch eine zweidimensionale Version ersetzt. Generell setzt Citroën künftig auf ein grafisch reduziertes Design , wie auch aus dem überarbeiteten Schriftzug hervorgeht.

Das neue Logo erinnert stark an die ursprüngliche Version aus den 1920er Jahren . Damals wurde von Gründer André Citroën eine Art Doppelwinkel gewählt, der auf seinen Erfolg als Hersteller von Winkelzahnräder-Getriebesystemen verweisen sollte. Seither bildete diese Anspielung immer den Ausgangspunkt für das Citroën-Markenlogo.

Citroën hat sein Logo im Laufe der letzten 100 Jahre 9 Mal überarbeitet. Nun kehrt der französische Automobilhersteller optisch zu seinen Wurzen zurück, wie er kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Citroën-Logos im Laufe der Jahre: Das neue Logo erinnert an die Design-Anfänge der Automarke

Neues Logo bald auf Fahrzeugen

Das überarbeitete Logo wird, so Citroën, in einem ersten Schritt kommende Konzeptfahrzeuge zieren. Danach soll es auf neuen Modellen der Marke zum Einsatz kommen.

Die Designentscheidung stehe für eine "neue Markenidentität", sagt der Autohersteller. Sie signalisiere "eine mutige, aufregende und dynamische neue Ära" und entspräche der Unternehmensmission, "Elektromobilität für alle zugänglich zu machen". Zusätzlich zum neuen Logo und einer neuen Corporate Identity gibt es außerdem noch einen neuen Imagespruch: "Nothing Moves Us Like Citroën“.