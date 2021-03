So viel Technologie steckt in einem Citroën

Dass Elektro die Zukunft ist, daran zweifelt wohl auch bei Citroën angesichts der Vielzahl an elektrifizierten Modellen niemand. Bei Nutzfahrzeugen gilt der französische Hersteller überhaupt als Vorreiter in dem Bereich . Dennoch will man offenbar nicht alles nur auf die Elektrokarte setzen, sondern darüber hinaus auch mit einer Reihe anderer Technologien punkten.

Viel Entwicklungsarbeit steckte der Autohersteller auch in seine Vielzahl an Assistenzsystemen, die in den kommenden Jahren – Stichwort autonomes Fahren – immer wichtiger werden. Sowohl im ë-C4 als auch im C5 Aircross Plug-In Hybrid sind 20 Systeme verbaut, die erstmals auch halbautonomes Fahren (Stufe 2) erlauben. Neben einem aktiven Spurhalteassistenten, der beim Überfahren einer Fahrbahnmarkierung ohne Blinken eine Gegenbewegung auslöst, ist ein adaptiver Geschwindigkeitsregler inklusive Stop&Go-Funktion inkludiert.

Ebenfalls punkten will Citroën bei seinen neuen Modellen mit dem akustisch abgeschirmten Innenraum. Durch das Herausfiltern von Windgeräuschen, ein verbessertes Abrollverhalten sowie eine spezielle Schalldämmung des Motorraums soll die Lärmbelästigung auf ein Minimum reduziert werden – die Automarke vergleicht das Gefühl mit einem Kokon. Besonders zur Geltung kommen die akustischen Vorzüge naturgemäß bei den elektrischen Modellen wie dem ë-C4 bzw. im Elektromodus beim C5 Aircross Plug-In Hybrid.

Neuartiges Interface geplant

Was die Benutzeroberfläche bzw. das digitale Interface im Auto betrifft, arbeitet Citroën laut Auskunft von Designchef Pierre Leclercq zudem an etwas ganz Neuem. „Wir haben einen Plan, der in Bezug auf das User Interface absolut disruptiv für die Autoindustrie ist. Es wird etwas sein, was in dieser Form bisher in keinem Auto von keinem Hersteller existiert“, sagte Leclercq in einem Interview mit der futurezone im Vorjahr.

Die Auflösung könnte schon in wenigen Wochen, genauer am 12. April, kommen. Für diesen Tag hat Citroën nämlich die Präsentation einer neuen Großlimousine vorgestellt, die auch im Innenraum mit einigen Neuerungen punkten könnte.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation mit Citroën.