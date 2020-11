Wie Elektro das Aussehen von Autos verändern wird

Und das war beim Ami anders?

Beim Ami haben wir tatsächlich mit zwei Sitzen begonnen, die wir nebeneinander platziert haben. Dann tüftelt man, wohin man den Elektromotor gibt, in welchem Winkel sich die Türen öffnen müssen, damit man ein geräumiges, funktionelles und leistbares Fahrzeug bekommt. Mechaniker, Ingenieure, Designer - alle müssen sich ständig abstimmen, damit das Ding am Schluss auch tatsächlich fährt.

Wird der Umstieg auf Elektroantrieb das Aussehen von Autos verändern?

Definitiv. Der Motor wird kleiner und kann in anderen Positionen verbaut werden als bisher, was wiederum mehr Platz schafft. Die Batterien sorgen dafür, dass Autos höher werden und sich so die Proportionen verschieben. Die aerodynamischen Eigenschaften der Karosserie sind beim Elektroantrieb viel wichtiger, um Reichweite zu garantieren. Gleichzeitig braucht man weniger Frischluftzufuhr für den Motor, die Vorderseite kann also ganz anders gestaltet werden.

Woran liegt es eigentlich, dass Autos in den vergangenen Jahrzehnten bis auf wenige Ausnahmen kaum mit mutigem Design auffielen?

Für Citroën kann ich das gerade für die vergangenen Jahre nicht bestätigen - im Gegenteil. Ich habe noch nie in einem Autokonzern gearbeitet, der so wagemutig unterwegs ist. Das ist das Schöne an der französischen Firmenmentalität. Es geht darum, die Kreativität voranzutreiben. Nur ein bisschen mehr Wasser in die Suppe zu geben, interessiert hier keinen.