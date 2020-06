PC-Markt: HP stürzt in Österreich ab

Als einzigen Trost bleibt HP in Österreich die Tatsache, dass die Marktführerschaft im Business-Segment mit 30,4 Prozent (minus 6,3) verteidigt werden konnte und der Zweitplatzierte Lenovo mit knapp 16 Prozent noch weit zurückliegt. Eindeutiger Nutznießer der Entwicklung ist der umtriebige Hersteller Lenovo, der weltweit bereits HP als Computerhersteller Nummer eins abgelöst hat und auch in Österreich immer besser in die Gänge kommt. Auch hier präsentiert sich ein zweigeteiltes Bild. Während Lenovo seinen ersten Platz im Consumermarkt in Österreich ausbauen und noch einmal um 21 Prozent Geräte zulegen konnte, konnte im Business-Bereich vor allem Fujitsu mit 50,4 Prozent Plus zulegen.

Während HP bei den Gartner-Berechnungen sowohl im Business-, als auch im Consumermarkt ein fettes Minus in Österreich aufweist, zeichnet das Marktforschungsinstitut IDC zumindest für die Business-Sparte von HP ein nicht ganz so düsteres Bild. Vor allem im vierten Quartal konnte sich der US-Hersteller stabilisieren. Im Gesamten weisen die Zahlen von IDC aber auch im Weihnachtsquartal für HP einen Rückgang im österreichischen PC-Markt um 17,3 Prozent auf, wohingegen Lenovo (gesamt plus 66,7 Prozent) und Fujitsu (gesamt plus 72,2 Prozent) IDC zufolge ein starkes 4. Wachstumsquartal verbuchen konnten.