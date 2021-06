Porsche baut Batterien für Elektroautos

Der Sportwagenhersteller Porsche steigt in die Entwicklung und Fertigung von Hochleistungs-Batteriezellen für Elektroautos ein.

Die Volkswagen-Tochter Porsche gründet dazu mit dem Zellspezialisten Customcells aus Itzehoe und Tübingen ein Joint Venture, erklärte die Sportwagenschmiede am Sonntag. Porsche steckt demnach eine hohe zweistellige Millionensumme in die neue Cellforce Group für eine Mehrheitsbeteiligung von gut 80 Prozent.

Kürzere Ladezeiten

Damit wolle sich Porsche an der Spitze des weltweiten Wettbewerbs um die leistungsstärkste Batteriezelle positionieren. Die Sportwagen der Traditionsmarke sollen so auf emissionsfreien Antrieb umgestellt werden. Die Batterie könne kompakter ausfallen und schneller laden als die derzeit üblichen Akkus, hieß es.

Produktionsstart 2024

Sitz des neuen Unternehmens wird Tübingen. Die Produktionsanlage soll in der Nähe des Porsche-Stammsitzes Stuttgart-Zuffenhausen sein und bis 2025 bis zu 80 Beschäftigte haben. Die Fabrik werde eine Kapazität von 100 Megawattstunden im Jahr haben, was Batteriezellen für 1000 Fahrzeuge wären. Wie Porsche-Chef Oliver Blume der „Welt am Sonntag“ sagte, soll die Produktion 2024 starten.