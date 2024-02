Reddit-Deal soll Google-Suche verbessern

Wer auf Google guten Rat sucht, gibt zum Anliegen meist noch das Wort "Reddit" in die Suchleiste ein. Das soll in Zukunft allerdings nicht mehr nötig sein. Die beiden Unternehmen bestätigten einen Deal, wonach Googles Künstliche Intelligenz mit Inhalten von Reddit trainiert wird.

Integration in alle Google-Produkte

So will Google Reddit-Inhalte auf eine "neue Art und Weise" anzeigen. "Wir wissen, dass die Menschen Reddit-Inhalte nützlich finden", schreibt Google in seinem Blog. "Deshalb entwickeln wir Möglichkeiten, um den Zugang zu diesen Informationen in allen Google-Produkten noch einfacher zu gestalten."

Das dürfte wohl nicht nur bedeutet, dass Googles KI-Assistent Gemini auf Reddit-Inhalte zugreifen kann. Auch in der normalen Suche bietet Google bei der sogenannten Search Generative Experience bereits KI-generierte Hilfe an. Diese KI-Suche ist in Europa allerdings (noch) nicht verfügbar.