Chrome wird mit 3 KI-Funktionen ausgestattet

2. Schreibhilfe

In den kommenden Monaten wird Chrome beim Verfassen von Texten im Netz helfen. Möchte man Anfragen über ein Formular verschicken oder eine Bewertung für ein Restaurant schreiben, soll die KI das für einen übernehmen. Mit einem Rechtsklick in ein Textfeld lässt sich die Funktion "Help me write" (Hilf mir beim Schreiben) öffnen. Dort schreibt man Stichworte, aus denen die KI einen Text verfasst. Dabei können Länge und Stil angepasst werden.