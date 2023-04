Bei der Google Suche soll kein Stein auf dem anderen bleiben

Schnell wurde klar, dass ChatGPT das Zeug haben könnte, den Suchmaschinen-Primus Google in Bedrängnis zu bringen. Nun will Google nachziehen und seine Online-Suche komplett überarbeiten und damit dem schlauen Chatbot Paroli bieten.

Für Google stehen Milliarden auf dem Spiel

Microsoft hat ChatGPT bereits in seine Bing-Suche integriert und damit für ziemliche Furore gesorgt. Samsung habe daher bereits überlegt, bei der Standardsuchmaschine im hauseigenen Browser künftig auf Bing anstatt auf Google zu setzen.

Das habe bei Google panische Reaktionen hervorgerufen, schreibt die New York Times. Denn für das Tech-Unternehmen stehen damit rund 3 Milliarden Dollar jährliche Einnahmen auf dem Spiel. Ein ähnlicher Vertrag mit Apple und seinem Safari-Browser muss dieses Jahr ebenso neu verhandelt werden. Daran hängen laut New York Times geschätzte 20 Milliarden Dollar.

Google gehe nun daher in die Offensive und werde ebenso Funktionen mit künstlicher Intelligenz und chatbotartige Features in seine Suche einbauen, heißt es in dem Bericht. Damit will der Suchmaschinenbetreiber die Führungsriege von Samsung und Apple überzeugen, auch weiterhin auf Google zu setzen.