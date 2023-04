App generiert mit ChatGPT 90er-Jahre-Webseiten

Früher war vieles besser, aber Webseiten gehören sicher nicht dazu. Wer dennoch im Webdesign der 1990er-Jahre schwelgen möchte, kann die experimentelle App Web98 nutzen. Diese erstellt dank künstlicher Intelligenz auf Knopfdruck Webseiten im Stil der 90er-Jahre-Webseiten.

Entwickelt wurde die App, die sich noch in der Beta-Phase befindet, vom New Yorker Entwickler Nate Parrott. Und so funktioniert sie: Nutzer*innen geben eine URL ein – egal ob diese existiert, jemals existiert hat oder frei erfunden ist – und die App beauftragt ChatGPT, eine dazugehörige Website im "Stil des Jahres 1996" zu erstellen.

Chatbot generiert HTML-Code

Der Chatbot generiert den entsprechenden HTML-Code und voilà, fertig ist eine Webseite aus einer Zeit, als das World Wide Web noch in den Kinderschuhen steckte. Kein Wunder also, dass die Webseiten vor GIFs, verschiedenen Schriftarten und fragwürdigen Farbentscheidungen nur so strotzen.