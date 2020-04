So baut man sich eine Retro-Konsole

Schritt 3: Eigene Spiele installieren

Jetzt freut man sich, dass man in sehr kurzer Zeit eine eigene Konsole aufgesetzt hat, die funktioniert. Das war der einfache Teil. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn man neue Spiele auf die Konsole bringen möchte. Hier sei zuallererst gesagt, dass es verboten ist, Spiele auf die Konsole zu laden, die man nicht besitzt.

Wer also noch kistenweise alte Spiele zu Hause hat, könnte sie beispielsweise digitalisieren. Das ist aufwendig, aber mit Modulen wie der Retrode möglich. Allerdings erklären Firmen wie Nintendo sehr deutlich, dass sie solche Geräte und Emulatoren als illegal erachten.

Im Humble Store findet man hingegen - ganz legal - Neo Geo Classics Spiele, entweder in der Collectors Edition, oder in 4 einzelnen Packs um 12 bis 14 Euro. Im Steam Shop gibt es um knapp 30 Euro über 50 Spiele in der der Sega Mega Drive and Genesis Classics Collection. Wer kein Geld ausgeben möchte, kann sich in der sogenannten Homebrew Szene umschauen. Auf den Plattformen itch.io und Romhacking findet man zahlreiche Spiele, die Entwickler kostenlos zur Verfügung stellen und die oft bekannten Titeln nachempfunden wurden.