So sieht Microsofts Suchmaschine Bing mit ChatGPT aus

Vor kurzem kündigte Microsoft ein Milliardeninvestment in ChatGPT an. Der Chatbot soll künftig in die Produkte des Softwareherstellers integriert werden. In Word, Outlook aber auch in die Suchmaschine Bing.

Die Microsoft-Suchmaschine ging vor kurzem offenbar versehentlich mit integriertem Chatbot online, berichtet The Verge unter Verweis auf Screenshots, die das dokumentieren.

So stieß etwa der Student und Designer Owen Yin auf die mit ChatGPT aufgemotzte Microsoft-Suche, als er Bing als Startseite im Edge Browser von Microsoft einrichten wollte.