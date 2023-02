Google wird Chatbot LaMDA wohl bald zugänglich machen

Im Zuge seiner jüngsten Quartalszahlenpräsentation hat Google angekündigt, dass es im Umgang mit seinen Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz bald Veränderungen geben werde. Am 8. Februar setzt das Unternehmen eine Veranstaltung an, bei der aufgezeigt werden soll, wie es "die Kraft von KI verwendet, um neu zu erfinden, wie Menschen Informationen suchen, erkunden und damit interagieren", wie es in einer Einladung gegenüber The Verge heißt. Die Suchmaschine soll dadurch "natürlicher und intuitiver als jemals zuvor" werden.

Antwort auf ChatGPT

Gegenüber Analysten gab Alphabet zeitgleich an, dass es seinen textbasierten Chatbot namens LaMDA "in den kommenden Wochen und Monaten" öffentlich zugänglich machen will, wie Bloomberg CEO Sundar Pichai zitiert. LaMDA soll es Menschen ähnlich wie das Programm ChatGPT erlauben, komplexe Anfragen auf natürliche Art zu stellen und darauf in ausführlichen Texten zu antworten. LaMDA wurde in der Vergangenheit bereits ein Bewusstsein angedichtet - was vehement dementiert wird -, seine Fähigkeiten sollen jenen von ChatGPT überlegen sein.

Nach der Veröffentlichung von ChatGPT im Vorjahr und dessen großem Erfolg wurde bei Alphabet angeblich ein "roter Alarm" ausgelöst. Der Konzern fürchtet angeblich, dass sich ChatGPT als Alternative zur Google-Suche etablieren könnte, wenn das Programm oder eine Alternative dazu einmal Zugang zu Live-Daten aus dem Internet bekommen sollten. Derzeit greift ChatGPT noch auf einen zeitlich 2021 abgeschlossenen Datenschatz zu.