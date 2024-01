Google ändert Suche, Chrome und Android - wegen EU

Google muss zahlreiche Änderungen an seinen Diensten vornehmen. Das verlangt die EU unter den verschärften Regeln des Digital Market Acts, der am 6. März in Kraft tritt. Demnach ändert Google seine Internetsuche, einige Bereich in Android sowie den Chrome-Browser.

Künftig werden in der Google-Suche konkurrierende Preisvergleichsseiten prominenter in den Suchergebnissen auftauchen, kündigte die Alphabet-Tochter am Mittwoch in einem Blogbeitrag an. Diese würden in einem gesonderten Abschnitt angezeigt.

"Für Kategorien wie Hotels werden wir außerdem einen speziellen Bereich für Vergleichsseiten testen, um detailliertere Einzelergebnisse der jeweiligen Seiten mit Bildern, Sternebewertungen und mehr anzuzeigen", schreibt Google.

