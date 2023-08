Reisswolf setzt jetzt auch auf digitale Post von BriefButler

Kann eine Sendung nicht zugestellt werden, wird der Brief automatisch ausgedruckt und per Post verschickt. Der Absender kann dabei natürlich nach den Vorgaben der Kund*innen entsprechend eingestellt werden.

Die Firma REISSWOLF ist in Österreich hauptsächlich für ihre Akten- und Datenträgervernichtung bekannt. In den vergangenen Jahren entwickelte sich das Unternehmen aber auch in den Bereichen Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit weiter. Mit dem BriefButler von hpc DUAL sollen diese Bemühungen nun weiter vorangetrieben werden.

Ergänzung zum "digitalen Briefkasten"

Neben dem BriefButler bietet REISSWOLF zudem noch einen “digitalen Briefkasten” an, der in die entgegengesetzte Richtung funktioniert. Hier werden postalische Briefsendungen digitalisiert und tagesaktuell per App empfangen. Egal ob man etwa im Urlaub oder in einem anderen Land ist - die Post findet durch den “digitalen Briefkasten” immer ihre*n Empfänger*in. So erspart man sich auch einen vollen Briefkasten, falls das Front Office einmal nicht besetzt ist.