Wie Lustenau durch digitale Briefe Kosten einspart

In Lustenau hat man daher bereits vor Jahren eine digitale Briefzustellung durch die Versandsoftware “ BriefButler ” eingeführt. Die Software des Unternehmens hpc DUAL wurde in das Verwaltungssystem der Gemeinde integriert, 1.600 Bürger*innen haben sich mittlerweile für die digitale Briefzustellung angemeldet.

13.000 Haushalte in 6.000 Gebäuden - wenn die Vorarlberger Gemeinde Lustenau ein Rundschreiben aussendet, kommt einiges an Papier zusammen. Und nicht nur das - die Briefe müssen gedruckt, in Umschläge gepackt, frankiert und versendet werden. Das ist äußerst aufwändig und verbraucht Ressourcen.

Fällt beispielsweise eine Rechnung an, wird eine E-Mail mit einem Link an die angegebene Mailadresse geschickt. Klickt man den Link an, wird die Rechnung angezeigt. “Das hat laut Zustellgesetz den gleichen Status wie ein normales Postfach”, sagt Madlener. Außerdem können man durch den Klick auf den Link nachvollziehen, ob eine Rechnung aufgerufen wurde oder nicht.

Wird die Mail ignoriert oder geht sie im Postfach unter, ist das auch nicht schlimm. Nach 14 Tagen wird das Dokument ausgedruckt und über den normalen Briefweg nachgeschickt. Das passiert laut Madlener allerdings selten: “Wir haben eine Nachdruckquote von vielleicht 2 bis 3 Prozent.” Dennoch ist wichtig, dass manche Dokumente auch postalisch verschickt werden können - in Österreich gibt es nämlich ein Recht auf eine Papierrechnung.

BriefButler "rentiert sich rasch"

Rund 12.000 Sendungen können so pro Jahr mit dem BriefButler eingespart werden. “Wir haben das durchgerechnet und es rentiert sich eigentlich rasch”, verrät Madlener. Zum einen ist ein digitaler Brief günstiger als die Papierzustellung, zum anderen gibt es dadurch weniger Verwaltungsaufwand.

Der Papierdruck und das Kuvertieren wurden ausgelagert, wodurch die Effizienz gesteigert werden konnte. Außerdem wird durch den BriefButler verglichen mit herkömmlichen Briefzustellungen 76 Prozent CO2 eingespart, was auch besser für die Umwelt ist.

Nutzung am Smartphone nimmt zu

Auffällig ist, dass immer mehr Dokumente am Smartphone aufgerufen und auch ausgefüllt werden. “Bei der letzten Kindergartenanmeldung hatten wir eine sehr hohe Quote an Smartphonenutzer*innen”, sagt Madlener. “Obwohl es ein großes Formular war, haben es 50 bis 60 Prozent auf dem Handy ausgefüllt.