CO2-neutrale Briefzustellung: Wie digitale Post das Klima schont

Alleine in Österreich wurden 2020 laut der Aufsichtsbehörde RTR mehr als 520 Millionen Inlandsbriefe verschickt. Diese legen eine lange Strecke zurück, bis sie zu ihren Empfänger*innen gelangen. Vom Briefkasten über das Verteilerzentrum kommen sie erst nach mehreren Zwischenschritten an die gewünschte Adresse an. Das belastet die Klimabilanz.

Um den Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen einzudämmen, stellt das Unternehmen hpc DUAL Briefsendungen nachhaltiger zu. Zum Einsatz kommt die Versandsoftware „BriefButler“. Mit dieser werden private und behördliche Dokumente wie Formulare, Verträge oder Rechnungen in einem ersten Schritt digital an die Empfänger*innen zugestellt. Nur wenn diese nicht erreichbar sind, wird der Brief automatisch gedruckt, kuvertiert und postalisch versandt.

4-mal effizienter als herkömmlicher Versand

Eine Schweizer Studie von First Climate, die im Auftrag von hpc DUAL durchgeführt wurde, hat ergeben, dass der BriefButler im Hinblick auf die Klimabilanz mehr als 4-mal effizienter ist als der herkömmliche Versand der Schweizer Post. Da die ähnlich der Österreichischen Post arbeitet, seien diese Zahlen auch auf Österreich anwendbar. „Mit dem digitalen Versand wird auf Papier, Briefmarke und Drucker zur Gänze verzichtet. Damit kann bis zu 76 Prozent an CO2-Emissionen im Vergleich zur klassischen Zustellung eingespart werden“, sagt Josef Schneider, CEO von hpc DUAL, gegenüber der futurezone.