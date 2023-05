Gesetzesnovelle erschwert E-Zustellung in der Privatwirtschaft

hpc DUAL betreibt mit der Versandsoftware BriefButler selbst einen elektronischen Zustelldienst . Verträge, Rechnungen, Kündigungen oder Formulare von Versicherungen, Immobilienverwaltungen, Ämter oder Vereinen werden mit dem BriefButler verschickt und die Empfänger*innen erhalten eine Benachrichtigung in ihrem E-Mail-Postfach.

615 Millionen Briefe wurden 2022 von Unternehmen in Österreich verschickt. Rechnet man den Druck, Couverts und Porto ein, kostete das den Firmen mehr als 900 Millionen Euro . “Jedes Prozent, das elektronisch statt postalisch versendet wird, würde eine Einsparung von rund 6,8 Millionen Euro bedeuten”, rechnet "hpc DUAL"-Chef Josef Schneider vor.

Andersherum, also vom Unternehmen hin zur Behörde, ist jedoch weiterhin nur der Postweg erlaubt. Das stößt bei Schneider auf Unverständnis: “Jede Behörde oder jede Verwaltung in Österreich hat ein elektronisches Postfach. Es kann daher nicht sein, dass das nur in eine Richtung geht.” Zumal es vor Dezember 2019 bereits möglich war, die Dokumente mit privaten E-Zustellern zu versenden.

Österreich steht bei Digitalisierung gut da

Gerade in Österreich würde man damit eine Chance verpassen, denn die Infrastruktur ist bereits vorhanden. “Im deutschsprachigen Bereich gibt es kaum ein Land, das in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung so weit ist wie Österreich”, sagt Schneider. Als Beispiel nennt er etwa die Handysignatur, oder ID Austria: “Wir haben mittlerweile über 3,5 Millionen User und Userinnen der Handysignatur. Damit kann man ein digitales Postfach aufsperren, die Sendung entgegennehmen und gleich unterzeichnen.”

“Der Verkehr zwischen den Unternehmen findet bereits jetzt zum Großteil elektronisch via E-Mail statt”, sagt Johannes Linhart vom Senat der Wirtschaft, der die neue Regelung ebenso kritisiert. Zwischen Unternehmen und der Verwaltung sei das nicht so einfach möglich, denn eine herkömmliche E-Mail “gilt nach dem Zustellgesetz nicht als zugestellt. Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, kann man dadurch angreifbar sein.”